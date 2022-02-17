В ФАС взяли на контроль ситуацию с повышением цен на отопление для населения

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17 февраля 2022, 10:18

ТЭЦ, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Российской Федерации изучат поступившую информацию о значительном подорожании тарифов на отопление для населения. Чиновники проанализируют соответствие роста цены на тепло антимонопольному и тарифному законодательству.

В пресс-центре ФАС сегодня, 17 февраля, заявили: «Ведомство проведет анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства».

Специалисты-антимонопольщики подчеркивают, что при несогласии гражданина с ценой в итоговой квитанции ЖКУ, которая завышена при неправильных расчетах, «ему следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию».

Ранее стало известно, что ФАС) предупредила Х5 Group (торговая сеть «Пятёрочка») и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») снизить цены на продукты в Подмосковье. После полученного решения магазины исполнили директиву.