В ФАС взяли на контроль ситуацию с повышением цен на отопление для населения

Специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Российской Федерации изучат поступившую информацию о значительном подорожании тарифов на отопление для населения. Чиновники проанализируют соответствие роста цены на тепло антимонопольному и тарифному законодательству.
В пресс-центре ФАС сегодня, 17 февраля, заявили: «Ведомство проведет анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства».
Специалисты-антимонопольщики подчеркивают, что при несогласии гражданина с ценой в итоговой квитанции ЖКУ, которая завышена при неправильных расчетах, «ему следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию».
Ранее стало известно, что ФАС) предупредила Х5 Group (торговая сеть «Пятёрочка») и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») снизить цены на продукты в Подмосковье. После полученного решения магазины исполнили директиву.