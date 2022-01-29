«Пятёрочка» и «Магнит» снизили цены на товары после предупреждения ФАС

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29 января 2022, 21:36 Турана Гулиева,

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила Х5 Group (торговая сеть «Пятёрочка») и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») снизить цены на продукты в Подмосковье. После полученного решения магазины исполнили директиву. Об этом говорится в постановлении ведомства.

В сентябре ФАС провели мониторинг цен в Подмосковье. В результате исследования ведомство выявило рост цен на продукты первой необходимости. Они выросли на 10%. Однако после предупреждения ФАС, магазины снизили цены. «Торговые сети исполнили это предупреждение: сейчас стоимость этих продуктов такая же, как в муниципальных образованиях, в которых у компаний нет доминирующего положения»,- заявила Караганова.

Повышение касалось только тех округов, где у торговых сетей доминирующее положение. Магазины получили предупреждение от регионального УФАС. Срок его исполнения – 10 дней. В случае если бы магазины проигнорировали предупреждения, против них возбудили бы дело по факту злоупотребления доминирующим положением.

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