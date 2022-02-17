У берегов Камчатки регистрируют толчки землетрясения в 4,6 балла

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17 февраля 2022, 09:50

Последствия землетрясений, PressTV/ twitter.com/ Global Look Press

Сегодня, 17 февраля, в акватории у побережья южной части Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой в 4,6 балла.

В региональном управлении МЧС по региону уточнили, что эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 205 км южнее Петропавловск-Камчатского городского округа.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки на глубине 50 км. Населенные пункты региона не почувствовали землетрясения на территории.

Также сообщалось, что Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал толчки магнитудой 6,8 у побережья Фиджи.

Напомним, 13 февраля после сильного землетрясения в Грузии были зафиксированы шесть новых подземных толчков, о чем заявили в Центре сейсмического мониторинга при Университете Илии.