У берегов Камчатки регистрируют толчки землетрясения в 4,6 балла

Сегодня, 17 февраля, в акватории у побережья южной части Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой в 4,6 балла.
В региональном управлении МЧС по региону уточнили, что эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 205 км южнее Петропавловск-Камчатского городского округа.
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки на глубине 50 км. Населенные пункты региона не почувствовали землетрясения на территории.
Также сообщалось, что Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал толчки магнитудой 6,8 у побережья Фиджи.
Напомним, 13 февраля после сильного землетрясения в Грузии были зафиксированы шесть новых подземных толчков, о чем заявили в Центре сейсмического мониторинга при Университете Илии.