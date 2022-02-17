Северный флот отработал на учениях в Баренцевом море практику противовоздушной обороны

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17 февраля 2022, 09:26

Корабль ВМФ России, MOD Russia/ Globallookpress.com

Северный флот ВМФ России провёл в Баренцевом море маневры. Корабли отработали принципы противовоздушной обороны.

В Министерстве обороны Российской Федерации уточнили, что в ходе учений «отрабатывались задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника группировкой надводных кораблей во взаимодействии с истребительной авиацией флота».

Как стало известно ранее, примерно 20 кораблей Каспийской флотилии провели учения в акватории Каспийского моря.

Черноморский флот провёл на днях отработку артиллерийского боя в ходе учений, в итоге была уничтожена подлодка условного противника.

В минувшую субботу стало известно, что в районе Курил, где ВМФ России проводит учения, в территориальных водах РФ была обнаружена американская атомная подлодка четвертого поколения типа «Вирджиния».