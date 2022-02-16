Высказывания политолога Валерия Соловья проверит лингвистическая экспертиза на предмет разжигания розни

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16 февраля 2022, 22:21 Источник: RT

Валерий Соловей, фото Facebook.

Публичные высказывания политолога Валерия Соловья на предмет разжигания розни проверит лингвистическая экспертиза, сообщает RT со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Ранее сообщалось, что в среду известный политолог, бывший профессор МГИМО Валерий Соловей после семичасового обыска у него дома был доставлен на допрос в Следственный комитет. Он проходит свидетелем по уголовному делу об экстремизме. По информации следствия, Соловей делал публикации в анонимном телеграм-канале «Генерал СВР».

Как сообщает источник RT, в рамках дела следователи изучат высказывания политолога в соцсетях. «По таким делам всегда назначается лингвистическая экспертиза, будет она назначена и в этот раз. Экспертиза определит, есть ли в тексте или устной речи высказывания, разжигающие рознь», — сказал источник.

Как сообщил телеграм-канал «112», допрос Валерия Соловья и его сына в Следственном комитете завершен, они отправились домой.