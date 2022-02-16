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Высказывания политолога Валерия Соловья проверит лингвистическая экспертиза на предмет разжигания розни

, 22:21 Источник: RT

Высказывания политолога Валерия Соловья проверит лингвистическая экспертиза на предмет разжигания розни
Валерий Соловей, фото Facebook.

Публичные высказывания политолога Валерия Соловья на предмет разжигания розни проверит лингвистическая экспертиза, сообщает RT со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Ранее сообщалось, что в среду известный политолог, бывший профессор МГИМО Валерий Соловей после семичасового обыска у него дома был доставлен на допрос в Следственный комитет. Он проходит свидетелем по уголовному делу об экстремизме. По информации следствия, Соловей делал публикации в анонимном телеграм-канале «Генерал СВР».

Как сообщает источник RT, в рамках дела следователи изучат высказывания политолога в соцсетях. «По таким делам всегда назначается лингвистическая экспертиза, будет она назначена и в этот раз. Экспертиза определит, есть ли в тексте или устной речи высказывания, разжигающие рознь», — сказал источник.

Как сообщил телеграм-канал «112», допрос Валерия Соловья и его сына в Следственном комитете завершен, они отправились домой.

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