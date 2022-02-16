В Москве задержан политолог Валерий Соловей и его сын

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16 февраля 2022, 19:14 Источник: "Эхо Москвы"

Валерий Соловей, фото Facebook.

В Москве задержан историк, политолог, бывший преподаватель МГИМО Валерий Соловей, а также его сын, сообщает сайт «Эха Москвы».

По сообщению телеграм-канала «Осторожно, новости», в среду в 7.30 утра к нему домой пришли с обыском по уголовному делу. Обыск продолжался в течение семи часов, после чего Соловья и его сына забрали на допрос.

Как сообщил телеграм-канал RT, в отношении политолога возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282 УК РФ - о возбуждении ненависти либо вражды или унижения человеческого достоинства. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до 6 лет.

Валерий Соловей в течение 11 лет являлся профессором МГИМО, однако в 2019 году контракт с ним не был продлен. По словам самого политолога, руководство вуза решило, что он ведет антигосударственную пропаганду. Соловей - постоянный гость передач радиостанции «Эхо Москвы», где не раз делал громкие заявления на общественно-политические темы.