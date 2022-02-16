В Нижнем Тагиле в рамках патриотического воспитания детсадовцам устроили экскурсию в автозак

Аргументы Недели → Общество 13+

16 февраля 2022, 21:46 Источник: "Подъём"

Автозак, Dmitry Golubovich/globallook.com

В уральском городе Нижнем Тагиле для воспитанников детского сада № 135 устроили экскурсию в автозак. Педагоги сообщили, что мероприятие стало одним из пунктов плана по патриотическому воспитанию, пишет издание «Подъём».

Во время экскурсии дети не только познакомились с устройством автозака, но и смогли примерить щиты, каски, бронежилеты, посмотреть на оружие. Мероприятие было приурочено к месячнику защитника Отечества, а организаторами его стало местное отделение «Боевого братства», фонд поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов и отдельный батальон ППСП.

Директор объединения «Солнечный круг», в которое входит детсад, Елена Баева сообщила журналистам издания, что экскурсия детям очень понравилась.

«Инициатива была руководителя и старшего воспитателя. Это один из пунктов плана этого года по патриотическому воспитанию», - заявила она. Ответить на вопрос, почему детям показали именно автозак, педагог не сумела.