Настоящая мужская дружба. В Нижнем Тагиле полицейские сдали анализ на наркотики вместо детского хоккейного тренера

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6 февраля 2021, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Канал Baza

Фото: из открытых источников

В Нижнем Тагиле полицейские решили спасти своего знакомого - детского хоккейного тренера от наказания за употребление запрещенных веществ и сдали за него тест на наркотики.

Алексея Атанасова задержали в местном баре. Парень был явно в неадекватном состоянии, а потому полицейские предположили, что он в наркотическом опьянении и направили в больницу сдавать анализы. Но Атанасову повезло, у него нашлись друзья в органах, которые готовы были пойти на должностное преступление, лишь бы помочь товарищу.

Хитрая схема выглядела так: «Спасители» распечатали бланк из базы данных МВД на Атанасова без фотографии. Один из полицейских, старший оперативный дежурный Долганов, переоделся в гражданскую одежду, вооружился бланком и пошёл сдавать мочу вместо Алексея. В больнице подмену не заметили — анализы «Атанасова» ко всеобщему удивлению оказались чистыми.

Тренер по хоккею избежал административного наказания, но через месяц детали спецоперации по подмене анализов выплыли наружу. Двух полицейских — дежурного Долганова и капитана Белоконного — уволили из МВД и возбудили на них уголовное дело о превышении полномочий.