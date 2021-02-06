Настоящая мужская дружба. В Нижнем Тагиле полицейские сдали анализ на наркотики вместо детского хоккейного тренера

В Нижнем Тагиле полицейские решили спасти своего знакомого - детского хоккейного тренера от наказания за употребление запрещенных веществ и сдали за него тест на наркотики.
Алексея Атанасова задержали в местном баре. Парень был явно в неадекватном состоянии, а потому полицейские предположили, что он в наркотическом опьянении и направили в больницу сдавать анализы. Но Атанасову повезло, у него нашлись друзья в органах, которые готовы были пойти на должностное преступление, лишь бы помочь товарищу.
Хитрая схема выглядела так: «Спасители» распечатали бланк из базы данных МВД на Атанасова без фотографии. Один из полицейских, старший оперативный дежурный Долганов, переоделся в гражданскую одежду, вооружился бланком и пошёл сдавать мочу вместо Алексея. В больнице подмену не заметили — анализы «Атанасова» ко всеобщему удивлению оказались чистыми.
Тренер по хоккею избежал административного наказания, но через месяц детали спецоперации по подмене анализов выплыли наружу. Двух полицейских — дежурного Долганова и капитана Белоконного — уволили из МВД и возбудили на них уголовное дело о превышении полномочий.