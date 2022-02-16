Жители поселка Российский подали в суд на власти Краснодара из-за разбитых дорог

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16 февраля 2022, 18:55 Источник: Znak.com

Фото со страницы «Поселок Российский» «ВКонтакте».

Жители поселка Российский Краснодарского края подали в суд на местные власти из-за отвратительного состояния дорог. Ответчиками по делу названы администрация Краснодара, городской департамент транспорта и дорожного хозяйства и Центр мониторинга дорожного движения и транспорта.

В иске говорится о том, что из-за отвратительного состояния дорог в поселке к домам не могут подъехать машины скорой помощи и пожарных. Всего в документе указано 15 дорог, которые не соответствуют ГОСТу и им требуется срочный ремонт. Авторы иска считают, что такая ситуация «нарушает права граждан на жизнь и здоровье».

В прошлом году общественный совет поселка создал петицию с требованием привести в порядок дороги общего пользования. Ее подписали более 2 тыс. человек, но ситуация так и не изменилась. По мнению адвокатов истцов, иск — выигрышный, так как по каждой из указанных в нем улиц есть экспертное заключение, подтверждающее неудовлетворительное состояние дорог.

Свое название поселок Российский, расположенный в северо-восточной части Краснодара, получил в 1977 году. В нем проживает около 10 тысяч человек.