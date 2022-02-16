Мишустин сообщил, что система здравоохранения работает в сложнейших условиях

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16 февраля 2022, 16:59 Источник: РИА Новости

медики, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что система здравоохранения в регионах работает в напряженном режиме, несмотря на снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Мишустин отметил, что в регионах наблюдается сложная обстановка с коронавирусом. По его словам, правительство ежедневно отслеживает ситуацию во всех российских субъектах.

«Несмотря на небольшое снижение новых случаев, инфекция продолжает распространяться, и система здравоохранения по-прежнему работает в сложнейших условиях. По поручению президента поддерживается высокая готовность сети медицинских учреждений. Для пациентов с ковидом по всей стране развернуто свыше 220 тысяч коек»,- пояснил премьер.

Ранее врач скорой помощи Михаил Коневский рассказал, что медики скоро начнут увольняться из госучреждений и переходить в частные медцентры.