Верховная Рада одобрила выход Украины из Антитеррористического центра СНГ

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16 февраля 2022, 16:05

Бойцы СБУ, Sergey Kovalchuuk/ globallookpress.com

Украинский парламент одобрил выход Украины из Антитеррористического центра СНГ. Информацию сообщает в среду, 16 февраля, ТАСС.

Журналисты уточняют, что за соответствующий закон проголосовали 309 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. В пояснительной записке к одобренному документу говорится, что российское «содействие сепаратизму и терроризму в восточном регионе Украины» вносит дисбаланс в политическую и экономическую ситуацию, нарушая права человека. Теперь одобренный документ должен подписать президент Владимир Зеленский.

Одновременно сообщается, что Украина вышла из соглашения и протокола СНГ о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран.

Ранее российский военный аналитик Александр Жилин отметил, что Украина представляет террористическую угрозу для Российской Федерации.