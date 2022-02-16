В разведке Эстонии передвинули дату «вторжения» России на Украину в конец месяца

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16 февраля 2022, 15:08

Танки, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Поскольку намеченное американским президентом Джо Байденом «вторжение» России на Украину 16 февраля не состоялось, служба разведки Эстонии решила перенести дату события на конец февраля. Информация указана в официальном докладе.

Эстонские разведчики также объяснили причину отсутствия наступления сегодня, списав его на «неготовность российской армии».

Авторы документа взяли на себя труд назвать новую дату для «вторжения»: «По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля».

Тем не менее, Эстония согласилась, что любые действия России на собственной территории не несут угрозы ни НАТО, ни странам Балтии. Однако Запад всё равно должен коллективно сдерживать Москву.

В конце января Минобороны РФ опровергло заявление властей Эстонии о нарушении российским военным самолетом воздушного пространства страны.