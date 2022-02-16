Хоккейная сборная России на Олимпиаде в Пекине обыграла датчан и вышла в полуфинал

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16 февраля 2022, 12:10

Флаг России, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Российские хоккеисты в среду, 16 февраля, победили сборную Дании со счетом 3:1 и попали в полуфинал турнира по хоккею на Олимпиаде-2022 в Пекине. Информацию сообщает «Спорт-Экспресс».

В игре с датчанами отличились шайбами Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Единственную шайбу в наши ворота забросил Франс Нильсен. Позже определится соперник российской сборной в полуфинале, на сегодня намечены игры Финляндия — Швейцария и Швеция — Канада. Полуфинал состоится в пятницу, 18 февраля.

По результатам группового этапа сборная ОКР с шестью очками находится на первом месте в группе B.

Накануне артисты челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки решили поддержать сборную Российского олимпийского комитета. Они исполнили известную песню «Трус не играет в хоккей».