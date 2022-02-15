Южноуральские оперные певцы поддержали олимпийцев

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт → Олимпиада 13+

15 февраля 2022, 13:06 Татьяна Михайлова

Скриншот с видеоролика. Источник — Челябинский театр оперы и балета

Они исполнили песню «Трус не играет в хоккей».

Артисты челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки решили поддержать сборную Российского олимпийского комитета. Они исполнили известную песню «Трус не играет в хоккей». Видеоролик с выступлением опубликован в социальных сетях.

Артисты рассказали, что внимательно следят за участием южноуральцев в Олимпиаде и понимают, насколько важна поддержка болельщиков на столь серьезных стартах как Олимпийские игры. Но из-за пандемии спортсменам приходится выступать без зрителей на трибунах.

«Конечно, ребятам сейчас очень тяжело. И когда мы можем внести свой, пусть и очень маленький вклад, но сделать это с душой – это бесценно. И мы сделали это с большим удовольствием», – поделилась солистка оперной труппы театра оперы и балета Наталья Быстрик.

К инициативе артистов присоединился челябинец Альберт Галимов. В прошлом году он стал известен всей стране как поющий шиномонтажник. Мужчина исполнял известные советские и российские хиты на фоне шин, ролики попали в социальные сети и стали популярными. Чтобы поддержать спортсменов, Альберт Галимов спел песню «Давай, Россия».

«Мне кажется, спорт и культура плечом к плечу идут, потому что, когда вкладываешься и в то, и в другое, то страна начинает процветать», — подчеркнул артист оперного театра Алексей Пьянков.

Напомним, что Челябинскую область в Российском олимпийском комитете представляют 13 человек.