Роскомнадзор пригрозил жесткими мерами компаниям, игнорирующим закон о «приземлении»

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16 февраля 2022, 12:10

Роскомнадзор, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Руководство Роскомнадзора заявило о готовности до конца февраля применить меры ограничения к иностранным компаниям, которые не исполняют закон о «приземлении». Информацию об этом сообщил сегодня, 16 февраля, главы ведомства Вадим Субботин на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике.

Чиновник подчеркнул важность соблюдения законодательства России иностранцами и последствия в случае их несоблюдения. «Речь идет в первую очередь об экономических мерах. Это запрет рекламы в отношении тех компаний, которые не начали выполнение закона о «приземлении», − отметил глава регулятора.

Субботин напоминает, что закон предусматривает восемь мер понуждения. В случае неисполнения к компаниям применят инструмент воздействия уже до конца текущего месяца.

Ранее сообщалось, что явление метавселенных может повлиять на весь мир, поэтому в России думают о безопасности их использования. Их внимание могут привлечь магазины с виртуальными наркотиками, киберсекс с несовершеннолетними и политика вселенных.