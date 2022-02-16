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Губернатор Калужской области Владислав Шапша объяснил ужесточение условий въезда мигрантов

, 10:41

Губернатор Калужской области Владислав Шапша объяснил ужесточение условий въезда мигрантов
Владислав Шапша, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Губернатор Калужской области Владислав Шапша объяснил, чем вызваны решения властей региона ужесточить условия въезда мигрантов. Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа.

Глава региона рассказал в беседе с RT, что граждане иностранных государств, которые стали гражданами РФ за последние два года, то есть граждане России, по сути, получают, как и все остальные, пособия на детей от трёх до семи лет. За прошлый год в Калужской области такое пособие получили 28 тысяч человек, из них бывших иностранных граждан — менее 1,5 тысячи человек.
Шапша отметил, что многодетных семей у бывших иностранных граждан традиционно больше.

В Калужской области более 3 тысяч многодетных семей у нас родили детей на территории региона, из них детей мигрантов — 457.
По словам губернатора, это соотношение показывает, что никакого «подавления» нет, но видна и динамика, с которой это происходит. Больным вопросом Шапша назвал рост количества людей, становящихся гражданами, но не разделяющих российскую культуру. "Не рост количества мигрантов, которые приезжают, которые работают на наших предприятиях, а рост количества людей, которые не хотят становиться россиянами", - уточнил он.

 Владислав Шапша ранее сообщил, что поймал мигранта с купленным сертификатом о русском языке. 

Отказаться от труда мигрантов по всей России невозможно, поскольку многие российские граждане не будут выполнять их работу, считает первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

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