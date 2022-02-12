Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов: российские регионы будут «страдать» без труда мигрантов

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12 февраля 2022, 16:13 Источник: Говорит Москва

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Отказаться от труда мигрантов по всей России невозможно, поскольку многие российские граждане не будут выполнять их работу. Первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов прокомментировал инициативу губернатора Калужской области Владислава Шапши запретить мигрантам работать в кадровых агентствах и в сфере пассажирских перевозок, в торговле и общепите.

Парламентарий отметил, что многие предлагают отказаться от мигрантов. Но кто тогда будет выполнять те работы, от которой отказываются наши соотечественники из-за уровня оплаты или специфики работы, например, в жилищно-коммунальной отрасли.

По словам депутата Госдумы, в отношении мигрантов необходимо комплексно посмотреть всю технологию пребывания здесь, начиная с того, закреплено в федеральном законодательстве закреплено.

"В этом нужно навести полный порядок, а потом думать, где они нужны нам, а в каких отраслях их не нужно подключать", - сказал в беседе с "Говорит Москва" Ильдар Гильмутдинов.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша обнаружил мигранта с купленным сертификатом о русском языке. Видеозапись посещения миграционного центра в Боровском районе Калужской области Шапша опубликовал в своем Instagram.