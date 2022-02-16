Военная техника подразделений ЮВО пересекла Крымский мост после окончания манёвров

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16 февраля 2022, 10:06

Танки, MOD Russia/ Globallookpress.com

Пресс-служба Минобороны России сообщает в среду, 16 февраля, что эшелон военной техники Южного военного округа пересёк Крымский мост, возвращаясь на базы постоянной дислокации по завершению плановых маневров.

Военные сообщили, что личный состав подразделений загрузил на железнодорожные платформы бронетехнику на гусеничном ходу – танки, БМП и самоходные артиллерийские установки. Эшелоны проследовали к месту постоянной дислокации.

Как сообщалось ранее, на межвидовом полигоне Опук бойцы противотанкового подразделения соединения береговой обороны армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО) отработали новейший тактический прием ведения боя на максимальной дальности