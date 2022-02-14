В Крыму отработали новую тактику противотанковой обороны

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14 февраля 2022, 17:22

Фото: Минобороны РФ

На межвидовом полигоне Опук бойцы противотанкового подразделения соединения береговой обороны армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО) отработали новейший тактический прием ведения боя на максимальной дальности с применением противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В штабе ЮВО уточнили: «На занятиях расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» и «Метис» изучили порядок оборудования и маскировки огневых позиций на танкоопасном направлении. Расчеты беспилотной авиации, действующие в интересах артиллеристов, сообщили координаты боевых порядков групп условного противника. Получив сигнал на боевое применение, расчеты батареи ПТРК уничтожили цели из пусковых установок «Корнет» и «Метис». Боевая стрельба велась из укрытия на дальность до 5 тыс. м. Расчёты ПТРК «Корнет» и «Метис» за ограниченное время производили поиск, захват и уничтожение визуально видимых мишеней, имитирующих танки и бронеавтомобили».

Одновременно, на том же полигоне расчеты 82-мм минометов «Поднос» и 120-мм минометов «Сани» отработали поражение огневых средств условного противника, расположенных в укрытиях и на открытой местности, а также выполнили огневые налеты по скоплениям живой силы и техники неприятеля.

Во взаимодействии с минометчиками в составе разведывательно-огневого комплекса свои задачи по предназначению выполняли разведчики, связисты и расчеты беспилотной авиации. В ходе работы координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управления артиллерией с беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» и комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».