Адвокат Некрасов порекомендовал супругам при покупке квартиры в ипотеку заключать брачный договор

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15 февраля 2022, 15:33

ключ, pixabay.com

Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов рассказал, почему заключение официального брака может стать "ловушкой" для хозяев ипотечных квартир – при разводе супруг сможет претендовать на жилье.

На ипотечную квартиру своего экс-супруга или супруги можно претендовать в том случае, если кредит оплачивался совместно. Однако если ипотека была оформлена до заключения брака, вследствие чего право собственности зарегистрировано на одного человека тоже до брака, будет тяжело убедить суд, что жилплощадь надо разделить.

Андрей Некрасов в разговоре с Общественной службой новостей отметил, что при разводе речь будет идти о доле в праве общей собственности на квартиру – размер этой доли будет высчитан автоматически в соответствии с количеством денег, которые были потрачены из половинки, приходящейся на второго супруга. Причем ипотечный "раздел" не зависит от времени, которое было проведено в браке, или от первоначального взноса. Кроме того, если после расторжения брака захочется продать ипотечное жилье, то, вероятно, придется спрашивать разрешение у бывшего мужа или жены.

Адвокат заявил, что изменить ситуацию сможет брачный договор или открытое приобретение недвижимости в долях.