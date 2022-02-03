Заммэра Владимир Ефимов: В Москве каждый третий семейный ипотечный кредит выдан семьям с одним ребенком

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3 февраля 2022, 13:11

Фото: pixabay.com

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве семьи с одним ребенком активно пользуются возможностью получить льготный кредит по программе «Семейная ипотека».

На сайте комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы появилась информация о том, что общий объем кредитования по программе «Семейная ипотека» в столице в прошлом году – 65,4 млрд руб. Площадь жилья, на приобретение которого выданы кредиты, составила 580 тыс. кв. м.

«Семейная» ипотека» пользуется большим спросом. «С июля 2021 года она стала доступна семьям с первенцем, они получили 3,2 тыс. кредитов - 32% от общего числа выданных по этой госпрограмме в прошлом году. Семьи с двумя детьми получили 4,3 тыс. кредитов - 44% от их количества. На семьи с тремя детьми пришлось 18% кредитов - 1,8 тыс. Всего средства по программе льготного кредитования получили 9,8 тыс. семей», - говорится в сообщении.

Между тем семей, где только один ребенок, в Москве почти в два раза больше, чем семей с двумя и более детьми. Поэтому популярности программы следовало ожидать. Во второй половине 2021 г. на семьи с первенцами пришлось 58% от числа выданных за этот период кредитов. А на семьи с двумя – 25%, с тремя – 14%.

Глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов подчеркнул, что на столицу приходится почти 22% от объема выданных в стране семейных ипотечных кредитов. «За четыре года действия программы «Семейная ипотека» льготные кредиты получили более 24,6 тыс. московских семей: 3,2 тыс. семей с одним ребенком, 14,8 тыс. семей с двумя детьми, 5,5 тыс. семей с тремя и более детьми, свыше 1,1 тыс. семей, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью. Общий объем кредитования составил 151,7 млрд руб., на них было приобретено 1,5 млн кв. м жилья общей стоимостью 257 млрд руб.» – отметил он. Пуртов добавил, что средневзвешенная ставка по кредитам в Москве в 2021 году была 4,76 %. Это на 0,01% меньше, чем в среднем по РФ.

По льготно ставке до 6 % взять ипотечный кредит могут семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года. Максимальная сумма ипотеки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет двенадцать млн руб., в остальных регионах – шесть. С апреля прошлого года программу распространили на индивидуальное жилищное строительство, а с июля – на семьи, в которых с начала срока действия программы родился первый ребенок. В августе 2021 года программу продлили до 31 декабря 2023 года. Также с помощью программы «Семейная ипотека» можно рефинансировать действующий ипотечный кредит по льготной ставке при условии наличия в семье ребенка, рожденного после 1 января 2018 года, и соответствия ранее взятого кредита условиям программы.