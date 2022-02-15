Песков заявил, что напряженность в Европе провоцируется действиями Украины и США

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15 февраля 2022, 13:52 Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что напряженность в Европе провоцируется огромным скоплением украинских солдат вблизи линии разграничения и заявлениями США о «вторжении».

«Кремль считает, что напряженность в Европе провоцируется огромным скоплением украинских войск вблизи линии разграничения и всеми признаками того, что нельзя исключать силовой операции в Донбассе … заявлениями США о том, что вот-вот начнется война», - пояснил официальный представитель Кремля.

По его словам, говорить в данной ситуации, что Россия должна предпринять какие-то действия не совсем правильно.

Ранее сообщалось, что в газете The Washington Post появился материал о том, что Белый дом еще в ноябре 2021 года организовал группу экспертов, которая занимается разработкой сценария на случай эскалации ситуации вокруг Украины.