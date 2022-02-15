В России выявили более 166,6 тысячи случаев коронавируса за сутки

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15 февраля 2022, 11:59

медики, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 14 480 596 человек. При этом за весь период выздоровели 11 470 925, умерли - 341 635.

«За последние сутки в России выявлен 166 631 новый случай коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 21 833 человека, на 108,9% больше по сравнению с 14 февраля … 704 летальных исхода … полностью выздоровел 137 881 человек»,- пояснили в ведомстве.

Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Москве - 8 160, Красноярском крае - 7 122, Санкт-Петербурге - 7 091, Новосибирской области - 5 763 и Пермском крае - 5 199.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что в России наступил пик пятой волны коронавируса.