Вирусолог Альтштейн сообщил о пике пятой волны COVID-19 в России

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14 февраля 2022, 15:47 Источник: URA.RU

тесты на COVID-19, pixabay.com

Вирусолог Анатолий Альтштейн в рамках разговора с представителями средств массовой информации сообщил, что в России наступил пик пятой волны коронавируса нового типа, вызванной штаммом "омикрон".

"Я думаю, что мы находимся на пике этой волны, и через некоторое время она пойдет вниз", – заметил в понедельник, 14 февраля, Анатолий Альтштейн. Эксперт уточнил, что при текущем уровне заболеваемости вирусный геном "портится" и становится менее жизнеспособным.

Вирусолог в беседе с URA.RU, однако, предупредил, что не следует расслабляться. По словам Альтштейна, люди обязательно должны прививаться и выполнять все необходимые противоэпидемические мероприятия.