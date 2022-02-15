Опрос ВЦИОМ: лишь треть россиян имеют сбережения

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15 февраля 2022, 11:49

Рубли, Nikolay Gyngazov/ Global Look Press

Проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опрос показал, что треть граждан России имеют сбережения. Больше половины из накопивших деньги за последний год тратили средства на непредвиденные расходы. Данные исследователей общественного мнения коснулись личных и семейных сбережений.

Чуть больше трети опрошенных (33%) сообщили о накопленных сбережениях. Из них чаще всего определённые отложенные суммы имеются у граждан 18-24 лет (39%), россияне с неоконченным высшим и высшим образованием (43%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (48%). При этом, больше половины респондентов (64%) ответили, что они сами и их семьи не имеют сбережений.

За минувший год 60% российских граждан, имеющих сбережения, вынуждено тратили определенные суммы на непредвиденные нужды. Только 6% потратили все деньги, 20% таких респондентов потратили большую часть сбереженного, а 34% − малую часть запасов. Совсем ничего из сбережений не трогали 37% опрошенных (52% среди 18-24-летних).

Напомним, 10 февраля в Центробанке РФ сообщили, что сбережения населения продолжают сокращаться, а региональные бюджеты испытывают острую нехватку средств. При этом Фонд национального благосостояния продолжает увеличиваться.