ЦБ предлагает ввести повышенные ставки по вкладам для бедных

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10 февраля 2022, 12:09

Сбережения населения продолжают сокращаться, а региональные бюджеты испытывают острую нехватку средств. При этом Фонд национального благосостояния продолжает увеличиваться.



В 2021 году размер сбережений россиян составил 2,5 триллиона рублей. Через два года он может уменьшиться до 1,4 триллиона. Заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова предложила создать для граждан с низкими доходами привлекательные условия для хранения денег в банках. Такие спецвклады можно было бы содержать за счёт прибыли банков или субсидирования со стороны государства.



Сбережения граждан не растут из-за сокращения реальных доходов. Люди вынуждены тратить зарплату полностью на текущие нужды. Из-за нехватки средств в региональных бюджетах происходит урезание расходов на развитие. Правительства субъектов могут обеспечивать финансирование только плановых задач и проектов. О создании новых производств и предприятий речи идти не может. Правительство РФ может решить проблему дефицита региональных бюджетов. Но для этого требуется пересмотр условий деятельности малого и среднего бизнеса, являющегося основой экономики.