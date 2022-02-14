Эксперт Колоскова рассказала про постковидный синдром

Аргументы Недели → Общество 13+

14 февраля 2022, 21:52

pixabay.com

В беседе с «Вечерней Москвой» врач-терапевт Инна Колоскова рассказала, что постковидный синдром может длиться от одной до двенадцати недель и переходить в хроническую стадию.



Врач уверяет, что длительность синдрома зависит от степени повреждения иммунной системы вирусом.



«Стойкие и длительные последствия острого заболевания, которые сохраняются более четырех или пяти недель после дебюта COVID-19, не объясняются наличием сопутствующих проблем. Просто на фоне постковидного синдрома хронические болезни могут обостряться», – пояснила собеседница «Вечерней Москвы».



Инна Колоскова уверяет, что у большинства переболевших во время постковидного синдрома развивается хроническая усталость и это не зависит от того, как протекала болезнь. По-научному этот феномен называется астенией и возникает из-за воспаления нервных тканей, которое негативно сказывается на работе мозга.



Врач отметила, что отличительная черта постковидеого синдрома прошлых вариантов коронавируса – системное воспаление сосудов, приводящее к тромбообразованию, усталости, а также головным болям и ломоте в суставах.