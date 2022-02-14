Шойгу рассказал Путину, как обнаруженную в районе Курильских островов подлодку США выдворили из российских вод

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14 февраля 2022, 19:37

С. Шойгу, фото с сайта Кремля

Министр обороны Сергей Шойгу в понедельник в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным рассказал главнокомандующему, как при отработке одной из частей учений в районе Курильских островов, острова Уруп, была обнаружена иностранная подводная лодка, и её выдворили из российских вод.

По словам Шойгу, скорее всего, в районе Курил была подлодка США. Она зашла на достаточно большую глубину по меркам островов – это более четырёх километров. В результате специальных действий по этой лодке, трёхкратных действий, лодка была выдворена пограничниками из вод России за три часа.

Шойгу отметил, что "совершенно не понятна, не обоснована такого рода активность на востоке".

Глава Минобороны доложил о ходе масштабных учений, которые проходят и в Западном военном округе, практически на всех флотах – это и в Баренцевом море, и в Чёрном море, Балтийское море, Тихоокеанский флот. В них принимают участие войска практически всех военных округов, в том числе Восточный военный округ, Центральный военный округ, Северный флот.