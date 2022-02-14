Борьба с мигрантами приводит к их увеличению

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14 февраля 2022, 11:25

Конфликты русских с приезжими иностранцами заставляют регулировать процесс на государственном уровне. Тема преступности среди мигрантов не сходит с первых строчек СМИ. Своё слово по этой теме сказал и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Однако поток трудовых мигрантов не уменьшается.



Помимо самих мигрантов в нарушении закона очень часто обвиняются их дети. Они проявляют агрессию по отношению к одноклассникам. В прошлом году приток мигрантов увеличился на треть, по сравнению с 2020 годом. Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал основные риски роста числа иностранцев. Они образуют анклавы, живущие по собственным правилам и законам.



Бизнес, который держится при помощи мигрантов, не всегда оправдывает надежды государства. Для сокращения количества преступлений потребуется усиление контроля за ними, полагает Бастрыкин. Противоречивость подхода чиновников к проблеме мигрантов вызывает удивление. На фоне призывов к ужесточению закона происходит амнистирование приезжих из Таджикистана. Мелкие нарушители частично уехали на родину, а многие снова вернулись на стройки, в таксопарки. Бизнес получает максимальную прибыль, которая оплачивается терпением и страданиями остальных россиян.