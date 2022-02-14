Борьба с мигрантами приводит к их увеличению

Конфликты русских с приезжими иностранцами заставляют регулировать процесс на государственном уровне. Тема преступности среди мигрантов не сходит с первых строчек СМИ. Своё слово по этой теме сказал и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Однако поток трудовых мигрантов не уменьшается.
Помимо самих мигрантов в нарушении закона очень часто обвиняются их дети. Они проявляют агрессию по отношению к одноклассникам. В прошлом году приток мигрантов увеличился на треть, по сравнению с 2020 годом. Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал основные риски роста числа иностранцев. Они образуют анклавы, живущие по собственным правилам и законам.
Бизнес, который держится при помощи мигрантов, не всегда оправдывает надежды государства. Для сокращения количества преступлений потребуется усиление контроля за ними, полагает Бастрыкин. Противоречивость подхода чиновников к проблеме мигрантов вызывает удивление. На фоне призывов к ужесточению закона происходит амнистирование приезжих из Таджикистана. Мелкие нарушители частично уехали на родину, а многие снова вернулись на стройки, в таксопарки. Бизнес получает максимальную прибыль, которая оплачивается терпением и страданиями остальных россиян.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Военный эксперт Василеску: в случае нападения на Россию она, «не колеблясь ни секунды», атакует США и страны НАТО в Европе
- #ЗАУГЛОМ Сергей Караганов о кончине НАТО, отказе от доллара и развороте "Северного потока" в Россию
- 13:17 В число основополагающих принципов Конституции Италии включены охрана окружающей среды, биоразнообразия и экосистем
- 13:13 Экологические итоги недели: В России километраж судоходных рек сократился вдвое за 17 лет, Грета Тунберг будет защищать Лапландию
- 12:31 Экономист Остапкович назвал гуманной идею отменить комиссию за внутрибанковские транзакции
- 12:02 Политолог Орлов предложил отменить комиссию для физлиц за внутрибанковские денежные переводы