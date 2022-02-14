Телеведущий шоу о борьбе с мошенниками Чижов перечислил пять признаков афериста на сайтах знакомств

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14 февраля 2022, 11:37 Источник: teleprogramma.pro

Влад Чижов, фото: Instagram

Телеведущий шоу о борьбе с мошенниками Влад Чижов рассказал, как не повестись на уловки псевдоженихов на сайтах знакомств. Последнее время злоумышленники пользуются чувствами беззащитных девушек, чтобы получить на свой счет крупную сумму денег.

«Сегодня многие пары находят друг друга в онлайне. Лично я старомоден и предпочитаю знакомиться в настоящей жизни … Естественно, мошенники не могли не воспользоваться шансом наживиться на чужой уязвимости. Поэтому приложения по поиску пар сейчас пестрят аферистами разного калибра»,- поделился телеведущей в беседе с порталом teleprogramma.pro.

Чижов отметил, что легче эти преступления предотвратить, чем потом распутать. Он назвал пять признаков знакомства с «разводилой», а не с приличным человеком.

Телеведущий добавил, что мошенник никогда не покажет настоящее лицо и не решится на звонок по видеосвязи. По его словам, человек начнет оправдываться, что у него технические проблемы, спят родственники или попытается изобразить стеснение. Также аферист, скорее всего, будет «педалировать» развитие отношений, заваливать девушку вниманием, сообщениями, подарками, чтобы усыпить бдительность. Чижов призвал проверять партнёра временем и действиями.

Еще одним признаком мошенника ведущий назвал «неожиданные проблемы», которые требуют денежного вмешательства.

«Задайте себе вопрос, если бы вы у вас неожиданно случился кризис, к кому бы вы обратились: к семье и друзьям или к малознакомому романтическому интересу в интернете? … не пытайтесь докопаться до истины, просто заведите себе правило, что романтический герой с кучей проблем - аферист, который отнимет у вас кучу денег»,- продолжил Чижов.

Он рекомендует проверять по поиску картинок в Интернете фотографии в анкетах слишком «идеальных незнакомцев», а также блокировать слишком назойливых поклонников, которые хотят знать все вплоть до паспортных данных.

«Не рассказывайте тайны близких родственников, не делитесь банковскими реквизитами, не диктуйте ему точный адрес места, где вы живете или работаете. Не беритесь оплатить за него какую-либо покупку и не давайте ссылки на аккаунты ваших близких друзей и родственников в социальных сетях. И следите за тем, чтобы обмен информацией был равносторонним: если человек хочет знать о вас все, но о себе говорит мало, он явно что-то скрывает»,- резюмировал телеведущий.

Ранее эксперт в сфере информационной безопасности Александр Власов перечислил виды мошенничества, с которыми можно столкнуться в процессе снятия денег с карты в банкомате.