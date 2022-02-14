Метеоролог Вильфанд спрогнозировал «апрельскую» погоду на этой неделе в Москве

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14 февраля 2022, 10:22 Источник: ТАСС

Москва, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что москвичей на текущей неделе ожидает «апрельская» погода. По его словам, температура воздуха повысится до пяти градусов.

Вильфанд уточнил, что до четверга температурный фон в Москве будет на 7-8 градусов выше нормы, а к выходным разогреется на 10-11 градусов выше нормы. Метеоролог добавил, что в первой половине недели погода будет не только очень теплая, но еще и очень приятная.

«Над югом европейской территории развивается антициклон, и будут все сопутствующие радости: ночью прогнозируются легкие морозцы до 2-7 градусов, днем - 1-3 градуса тепла, осадков не будет, много солнца во вторник и среду»,- поделился эксперт.

Специалист отметил, что во второй половине недели температура в Москве повысится до 4-5 градусов тепла днем. Вильфанд пояснил, что это соответствует первой декаде апреля.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам аномально тёплый февраль.