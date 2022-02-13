Метеоролог Тишковец пообещал москвичам аномально тёплый февраль

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13 февраля 2022, 16:59 Источник: РИА Новости

утки, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что аномальное тепло сохранится в Московском регионе до конца февраля и перейдет в начало марта.

Тишковец отметил, что свежие долгосрочные прогнозы подтверждают ранее озвученные оценки о преждевременном наступлении весны. По его словам, среднемесячная температура воздуха февраля на четыре градуса выше нормы. Метеоролог добавил, что на следующей неделе эта тенденция усилится, приближаясь к рекордным показателям.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в День защитника Отечества, 23 февраля, россиян ожидают ночные температуры на уровне восьми - десяти градусов ниже нуля, а дневные - два-шесть градусов мороза.