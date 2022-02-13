Метеоролог Тишковец пообещал москвичам аномально тёплый февраль

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что аномальное тепло сохранится в Московском регионе до конца февраля и перейдет в начало марта.
Тишковец отметил, что свежие долгосрочные прогнозы подтверждают ранее озвученные оценки о преждевременном наступлении весны. По его словам, среднемесячная температура воздуха февраля на четыре градуса выше нормы. Метеоролог добавил, что на следующей неделе эта тенденция усилится, приближаясь к рекордным показателям.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в День защитника Отечества, 23 февраля, россиян ожидают ночные температуры на уровне восьми - десяти градусов ниже нуля, а дневные - два-шесть градусов мороза.