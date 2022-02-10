Вильфанд о погоде на 23 февраля: «Температурный фон ожидается около нормы»

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10 февраля 2022, 20:48 Источник: Свободная пресса

улица, фото:Frolov Michail/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян в День защитника Отечества, 23 февраля. При этом метеоролог отметил, что пока невозможно подготовить прогноз с достаточной степенью достоверности.

Вильфанд отметил, что, согласно расчетам, которые сейчас ведутся, в вероятностном виде и весьма контурно можно предположить, что к середине четвертой недели февраля погода будет соответствовать многолетним наблюдениям.

«Температурный фон ожидается около нормы. А нормой в этот день считаются ночные температуры на уровне восьми - десяти градусов ниже нуля, а дневные - два-шесть градусов мороза. В отношении осадков пока сказать трудно: может быть циклональная погода, может циклоническая - на такой удаленный срок нигде в мире такой прогноз вам никто не составит»,- пояснил он в беседе с газетой «СП».

Ранее Вильфанд пообещал москивчам теплую погоду в течение текущей недели.