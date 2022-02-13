ОНК Москвы попросила суд смягчить меру пресечения арестованному главврачу больницы «Матросской тишины» Кравченко

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13 февраля 2022, 15:15 Источник: RT

Тюрьма, Maksim Konstantinov/globallook.com

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась в Мосгорсуд с просьбой избрать более мягкую меру пресечения для Александра Кравченко — главного врача тюремной больницы СИЗО «Матросская тишина», арестованного по подозрению во взятках. Сейчас он находится под арестом.

«Во взаимодействии с членами Общественной наблюдательной комиссии Кравченко А.В. показал себя как профессиональный и порядочный человек. При учете положительных характеристик Кравченко А.В., наличия трех несовершеннолетних детей, а также большого общественного резонанса, просим Вас по возможности избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы», — говорится в документе.

Следствие обвиняет Кравченко в том, что он получал от арестованных и осужденных деньги за организацию ложных медосвидетельствований, благодаря которым людей освобождали от наказания и содержания под стражей. В документе ОНК, направленном в суд, отмечается, что, в соответствии с законом, решения о наличии заболевания, препятствующего содержанию под стражей, «принимаются комиссионно врачами больницы, подведомственной Департаменту здравоохранения Москвы».

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест Кравченко завтра, 14 февраля.