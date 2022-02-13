Знаменитые деятели культуры обратились в СК и прокуратуру из-за мошенничества с квартирой заслуженного артиста РФ Аркадия Хоралова

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13 февраля 2022, 15:05 Николай Хохлов

Аркадий Хоралов с Юрием Маликовым.

Заслуженный артист России, лауреат всесоюзного и международного конкурсов Аркадий Хоралов не нуждается в представлении нескольким поколениям наших соотечественников. В арсенале известного композитора и певца выступления в легендарных ВИА «Самоцветы» и «Красные маки», сотрудничество с Софией Ротару в ансамбле «Червона рута» и современные сольные проекты. Он является автором нескольких дисков-гигантов, выпущенных всесоюзной фирмой грамзаписи «Мелодия». К нашему глубокому сожалению, сегодняшний рассказ посвящен не заслугам профессионала большой сцены, а истории бездействия высших органов власти по отношению к криминалу. Уже много лет назад Аркадий Хоралов оказался заложником ситуации, выход из которой не найден до сих пор. Известные российские артисты безуспешно пытались помочь композитору в решении его проблемы. Но обо всем по порядку.

В далеком 2009 году некий господин Владимир Романов, теперь уже бывший друг Аркадия Хоралова, предложил ему купить в рассрочку свою квартиру в Москве с объявленной стоимостью в 450 тысяч долларов. Это предложение пришлось артисту очень кстати, поскольку к тому моменту он уже давно хотел обосноваться в столице. На протяжении нескольких лет Аркадий Хоралов исправно выплачивал Романову определенные суммы. Когда квартира была полностью выкуплена, Владимир Романов подписал расписку в получении в полном объеме денежных средств и… благополучно исчез. На связь он не выходил несколько лет.

Здесь стоит отметить, что заслуженный артист, по сути, и представления не имел, с кем имеет дело. Параллельно событиям, связанным с покупкой квартиры, развивался другой - неизвестный Аркадию Хоралову сценарий. Сценарий с криминальным сюжетом.

Продавцом квартиры оказался скандально известный банкир, который обвинялся в незаконном выводе денежных средств из нескольких банков, которые были ему подконтрольны. И практически все эти истории заканчивались их банкротством. Несколько лет события, связанные с «Мультибанком» и банком «Электроника», освещались в российских СМИ. В июле 2009 года ГСУ при ГУВД Москвы возбудило в отношении банкира Романова уголовное дело по статье 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). Следствие признало, что с 29 октября 2007 года по 20 октября 2008 года банком «Электроника» были выданы кредиты на общую сумму около 9 миллиардов рублей без обеспечения в виде залогов или поручительств. В 2013 году дело волшебным образом было закрыто ввиду отсутствия состава преступления. Романов избежал ответственности, а вот куда делись огромные денежные суммы, общественность, похоже, никогда не узнает. И это только один эпизод деятельности горе-банкира. СМИ в то время писали, что избежать наказания господину Романову помогли «влиятельные люди в верхних эшелонах власти». Видимо, на тот момент, у них нашлись общие интересы, ведь «исчезнувшие» суммы были немалыми.

Аркадий Хоралов на сцене Кремлевского дворца.

Аркадий Хоралов об этих обстоятельствах попросту не знал. Иначе, он изначально не стал бы связывать себя договорными обязательствами с банкиром, имеющим крайне сомнительную репутацию. Выплачивая весьма внушительные средства, он не догадывался и еще о некоторых обстоятельствах.

В 2008 году Романов переписал квартиру, которую должен был передать артисту, на свою жену Елизавету. Хоралову он об этом не сообщил. Став собственницей, Елизавета Романова дважды заложила квартиру по двум кредитам полученным мужем в его же «проблемном» банке: в первый раз в размере 700 000 долларов США, второй раз в размере 34 500 000 рублей. Ни одной выплаты по кредиту в итоге сделано не было.

В 2014 году по решению суда на квартиру наложили арест. Ее выставили на торги, чтобы с помощью вырученных средств погасить кредиты, взятые Романовыми в «лопнувшем» банке. О том, что полностью выкупленная Аркадием Хораловым квартира находится под арестом и должна быть реализована на торгах, артист узнал значительно позже.

В 2017 году по заявлению Аркадия Хоралова в связи с фактом хищения его денежных средств, переданных Романову за квартиру, было возбуждено уголовное дело по статье 159, ч. 4 УК РФ («Мошенничество»). При этом, по словам адвоката певца Алины Гариной, несмотря на неоднократно поданные жалобы в Прокуратуру РФ и Следственный комитет, до сих пор по странному стечению обстоятельств не предъявлено обвинение Елизавете Романовой, хотя все основания для этого давно уже есть. Единственным же основанием для отказа в возбуждении в отношении нее уголовного дела стал весьма странный довод следователя о том, что она всего лишь является «домохозяйкой» мошенника Романова. Хотя из всего происходившего можно сделать вывод, что это тот самый случай, когда муж и жена – одна сатана. Судите сами, супруга банкира имеет высшее экономическое образование МГИМО. Елизавета лично и осознанно подписывала как договоры с Хораловым, так и залоговые обязательства с банком. Она получала денежные средства от Романова и выдала ему же Доверенность на получение денег от Хоралова.

На допросе Елизавета Романова показала, что знала о том, что квартира куплена Аркадием Хораловым и деньги за нее была им выплачены в полном объеме. И именно она настояла на переоформлении Владимиром Романовым по брачному договору всего имущества на нее, в том числе и квартиры. И даже после этих признаний уголовное дело в отношении супруги бывшего банкира возбуждено не было.

- В отношении Елизаветы Романовой не проводилось даже никаких следственных действий. Между тем преступление имеет срок давности, по истечении которого лицо, его совершившее, может полностью избежать уголовной ответственности, - сообщила адвокат певца Алина Гарина.

Владимиру Романову, в свою очередь, проще отбыть уголовное наказание и выйти через 2-3 года на свободу по УДО, чем возместить деньги Аркадию Хоралову. Романов привлечен к уголовной ответственности как по эпизоду с Хораловым, так и по факту хищения денег у банка. Ему проще отсидеть срок, чем рассчитаться с кредиторами по обязательствам, где общий ущерб составляет более 1,5 миллиарда рублей. На этом фоне эпизод в отношении Аркадия Хоралова выглядит довольно незначительным.

Мы видим, что в одном случае затрагиваются интересы государства, а в другом – частного лица – заслуженного артиста России, композитора и певца Аркадия Хоралова. При этом эпизоды рассматриваются в рамках одного крупного банковского уголовного дела. Такие действия правоохранительных органов могут привести к тому, что заслуженный артист и его семья останутся на улице. А Елизавета Романова, получившая от Аркадия Хоралова внушительные суммы, как бы ни при чем и выйдет сухой из воды вместе с немалыми фактически украденными деньгами. Главам Следственного комитета РФ и Прокуратуры РФ были написаны просьбы и жалобы, которые были оставлены без внимания. Кто они эти чиновники, сидящие в кабинетах и простым росчерком пера выбрасывающие на улицу заслуженного артиста и его семью после 20 лет проживания в квартире?

С Иосифом Давыдовичем Кобзоном.

Многие друзья и коллеги Аркадия Хоралова – народные артисты России Лев Лещенко, Владимир Винокур, Юрий Маликов, Ренат Ибрагимов, Олег Иванов – находятся в недоумении от сложившейся ситуации и выступают в поддержку своего товарища.

- Независимо от того, кто мой друг - заслуженный артист или известный композитор – он, в первую очередь, просто человек, которого много лет терроризируют. Никто не занимается его вопросом - ни прокуратура, ни внутренние органы, которые эту проблему могли бы решить молниеносно, если б только захотели, - отметил народный артист Владимир Винокур.

Народный артист России Юрий Маликов считает, что для выхода из сложившейся ситуации необходим общественный резонанс. Деятели культуры уже неоднократно обращались к представителям власти, но это осталось без внимания. Сегодня мы публикуем открытое письмо звезд российской эстрады к председателю Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкину с просьбой обеспечить личный контроль в этом затянувшемся на долгие годы деле.

Стоит отметить, что всемерную поддержку в этом вопросе Аркадий Хоралов в свое время получил от Иосифа Кобзона – человека, олицетворяющего целую эпоху отечественной культуры. Не оставались безучастными в отношении его проблемы и уже ушедшие из жизни народный артист СССР Владислав Пьявко и заслуженный деятель искусств, поэт и соавтор многих песен Аркадия Хоралова Андрей Дементьев.

С Андреем Дементьевым.

В заключение хочется выразить надежду, что правоохранительные органы более тщательно займутся изучением фактов и обстоятельств дела, придут к разумному взвешенному решению и не станут затягивать следственный процесс, как это было ранее. Ведь если в нашей стране справедливости и неотвратимости наказания за содеянное не в силах добиться заслуженный артист и композитор, то обычному человеку об этом можно даже не мечтать.

Председателю Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкину

Уважаемый, Александр Иванович!

Мы, деятели культуры Российской федерации, обращаемся к вам с убедительной просьбой взять под личный контроль вопиющую ситуацию, которая продолжается уже в течение 10 лет с нашим другом, товарищем, коллегой, заслуженным артистом России, композитором и певцом, автором многих популярных песен Аркадием Хораловым.

Нам стало известно, что долгое время Аркадий Хоралов не может добиться справедливости и правосудия над лицом, которое пользуясь доверием Аркадия взамен обещания продать и передать ему квартиру в Москве присвоило его денежные средства, в результате чего ни денег, ни квартиры у Хоралова Аркадия не оказалось.

Жалобы и письменные обращения Аркадия сводятся к формальному рассмотрению их адресатами, ответы прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ однотипны, и сводятся к тому, что вышеуказанные правоохранительные органы во всем разберутся, но, к глубокому сожалению, «воз и ныне там».

Мы считаем, что лицо, которое получило деньги нашего товарища, обманув его, заслуживает соразмерной ответственности, несмотря на покровительство и некоторое попустительство правоохранительных органов в данной ситуации.

Мы не можем сидеть и смотреть, как достойный гражданин РФ, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный артист РФ Аркадий Хоралов может в любой момент остаться без крова над головой, так как иного места жительства у него не имеется. Это похоже на вопиющее безобразие.

Выражаем глубокую озабоченность данными в настоящем обращении обстоятельствами и просим Вас взять данную ситуацию под свой личный контроль, так как надежда на правовое разрешение данной ситуации иными лицами может быть безрезультатной в отличие от Вас.

С безусловным уважением, Народный артист СССР Пьявко В. И., Народный артист России Винокур В. Н., Народный артист России, композитор Иванов О.Б., Народный артист России Маликов Ю.Ф., Народный артист России Буйнов А. Н., Народный артист РСФСР Ибрагимов Р.И.