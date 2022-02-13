ЛДПР разослала членам партии сообщения с призывом не верить слухам о смерти Жириновского

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13 февраля 2022, 14:24 Источник: РИА Новости

Владимир Жириновский, Yevgeny Philippov/globallook.com

Руководство ЛДПР разослало членам партии письмо с призывом не верить слухам о смерти Владимира Жириновского. Об этом рассказал первый заместитель главы Центрального аппарата ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов.

По его словам, в ночь на воскресенье его однопартийцам в разных регионах страны поступили звонки о якобы смерти лидера ЛДПР. Он считает это провокацией. Поэтому всем членам партии были направлены письма с разъяснением ситуации, чтобы люди не паниковали.

«Были провокации, ночные телефонные звонки по поводу смерти Владимира Вольфовича, прошли они по всей стране. Мы пояснили ситуацию, что это вранье и безосновательно», - сказал Каргинов.

Он сообщил также, что в правоохранительные органы были направлены запросы по поводу ложных звонков, которые, к тому же осуществлялись, по словам депутата, «с поддельных телефонных номеров».

Ранее сообщалось, что 2 февраля лидер ЛДПР в тяжелом состоянии госпитализирован в ЦКБ Москвы.