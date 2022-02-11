Источник URA.ru: в ЛДПР прошло экстренное совещание в связи с состоянием здоровья Владимира Жириновского

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11 февраля 2022, 18:48 Источник: URA.ru

Владимир Жириновский, Pavel Kashaev/globallook.com

В ЛДПР прошло экстренное совещание в связи с состоянием здоровья лидера партии Владимира Жириновского, сообщает URA.ru со ссылкой на неназванные источники. По информации инсайдера, в совещании приняли участие руководители региональных отделений ЛДПР и члены фракции либерал-демократов в Госдуме.

«Обсуждались самые разные вопросы, в частности, то, как мы будем жить в случае, если ситуация с болезнью Владимира Вольфовича затянется (о самых негативных сценариях никто, к счастью, сейчас даже речи не ведет). Но были там и люди, которые уже прямо начали делить деньги и должности, заявляли о необходимости экстренного проведения съезда, перераспределения бюджетов», — приводит слова источника агентство.

Ранее сообщалось, что 10 февраля Владимир Жириновский был подключен к системе ИВЛ и якобы перестал узнавать близких. Тем временем, в пятницу Минздрав сообщил о том, что состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Центральную клиническую больницу, оценивается как стабильное.