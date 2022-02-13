Психолог Селезнева посоветовала оставшимся без пары на 14 февраля позвать гостей и подарить себе подарок

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13 февраля 2022, 13:00

подарки, pixabay.com

Психолог Татьяна Селезнева в воскресенье, 13 февраля, предложила людям, у которых нет пары в День святого Валентина, встретиться с близкими друзьями и родственниками или сделать самим себе подарок.

Татьяна Селезнева призвала одиноких людей 14 февраля побаловать себя: приготовить вкусную еду, зажечь свечи, подарить себе что-то, пригласить гостей. "Нужно прежде всего быть среди людей", – заметила психолог в разговоре с Агентством городских новостей "Москва".

Эксперт также обратила внимание на то, что с чувством одиночества в День всех влюбленных обычно сталкиваются женщины и мужчины в возрасте до пятидесяти лет.