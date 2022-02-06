Психолог Хорс заявил, что признание наличия зависимости от гаджетов – первый шаг к избавлению от нее

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6 февраля 2022, 08:00

смартфон, pixabay.com

Клинический психолог Михаил Хорс дал советы по борьбе с зависимостью от гаджетов. Эксперт отметил, что в первую очередь необходимо признаться самому себе, что проблема действительно существует.

Михаил Хорс порекомендовал отдать себе отчет в том, что контроль потерян. Вторым шагом борьбы с зависимостью от гаджетов является установка программы, которая считает количество часов, проведенных у экрана.

Психолог в беседе с RT также посоветовал умножить экранное время на свою часовую зарплату, чтобы выяснить, сколько денег человек потерял, сидя в телефоне. Также эксперт порекомендовал составить список своих желаний и подумать, исполнению каких из них гаджет мешает.

Хорс также призвал не расстраиваться, если на пути к цифровой "детоксикации" возникнут сложности и срывы. Психолог отметил, что следует вновь взять себя в руки и идти к цели.