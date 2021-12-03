Эксперт Касперская: цифровизация образования приведёт к «поколению, которое не умеет делать выводы»

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3 декабря 2021, 13:13 Источник: RT

клавиатура, фото: pixels.com

Президент компании InfoWatch Наталья Касперская прокомментировала активную цифровизацию образования. По ее совам, это категорически неправильно, поскольку негативно повлияет на будущие поколения.

Касперская назвала образование «инертной сферой», где «нужно десять раз проверить, прежде чем выйти на цифровизацию». Эксперт добавила, что дети, когда используют гаджеты, «скрючиваются» и портят себе зрение. Она считает, что в случае цифровизации образования «вырастит поколение людей, которые не умеют делать выводы, потому что привыкли мыслить инкрементально».

«Вся вот эта цифровизация учит мыслить инкрементально»,- цитирует ее слова RT.

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