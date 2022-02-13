Зюганов рассказал, что чувствует себя нормально, но не примет участия в обсуждении в понедельник проекта о признании ДНР и ЛНР

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13 февраля 2022, 12:42 Источник: РИА Новости

Геннадий Зюганов, Russian State Duma/globallook.com

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов рассказал, что чувствует себя неплохо, но вряд ли сможет присутствовать в Госдуме в понедельник, сообщает РИА Новости.

«В целом нормально», - ответил лидер КПРФ журналисту агентства, отвечая на вопрос о своем самочувствии.

В понедельник на Совете Госдумы планируется обсуждение проекта о признании Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Зюганов убежден, что его однопартийцы справятся с задачей в его отсутствие.

«Завтра будут на совещании Мельников, Коломейцев, Калашников - они обстоятельно доложат нашу точку зрения», - сказал Зюганов, добавив, что уже обсудил все детали с коллегами.

«Я уже это обсудил вчера и позавчера и с Володиным, и с Мельниковым, со всеми руководителями - сейчас система связи и управления позволяет с любой точки Земли общаться», - заявил Зюганов.

Как сообщалось ранее, лидер КПРФ Геннадий Зюганов госпитализирован в ЦКБ Москвы «для профилактики».