В России выявили 197 949 случаев заражения коронавирусом

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13 февраля 2022, 12:06

тесты на COVID-19, Thomas Trutschel/photothek.de vi

В России за минувшие сутки зарегистрировали 197 949 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

За прошедшие 24 часа в РФ были госпитализированы 12 653 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что на 31,9% меньше, чем накануне.

В оперштабе заявили сегодня, что за минувшие сутки на территории Российской Федерации выздоровели 101 568 человек, что на 9,8% меньше в сравнении с показателями 12 февраля 2022 года.