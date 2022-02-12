Почему в России дорожает молоко

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12 февраля 2022, 13:43 Источник: Новая газета

Фото: pixabay.com

В Госдуме призвали население готовиться к постепенному росту цен на молоко и молочные продукты. Производители сообщили о резком росте затрат за счет расходов на сырье. Danone, владелец брендов «Простоквашино» и «Активиа», предупредил о подорожании некоторых видов продукции почти на 10% уже с февраля. О предстоящем росте цен предупредили и другие производители. По некоторым оценкам, производство молока в России в 2021 году подорожало в среднем на 15‒16%.



На стоимости молока в первую очередь сказывается резкий рост цен на корма и добавки к ним. Доля кормов в себестоимости 1 литра сырого молока может достигать почти 50%.



«Цена жмыхов за год выросла на 48%, комбикормов для крупного рогатого скота — на 25%, фуражного зерна — на 20%, некоторые минеральные удобрения выросли в цене более чем на 100%», — рассказал директор организации «Союзмолоко» Артем Белов.



Эксперты отмечают, что за последний год корма для животных подорожали в 1,5 раза, а сырое молоко — всего на 3%. Издержки производителей существенно выросли, и коров проще отправить на убой.



«Можете, конечно, одной травой кормить, но животным нужно много белка. Если на одном сене — молоко будет жидким, не для продажи», - объяснил необходимость витаминов с кормовыми добавками один из производителей. Они тоже дорожают.



Часть компонентов для кормов завозится в Россию из Китая, но там стали сокращать их производство из-за стремления к ограничению энергопотребления. Дефицит компонентов сказывается на российском рынке. В России подобных высокотехнологичных производств практически нет.



По данным главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, из-за рубежа в Россию завозят 50% аминокислот, 90% кормовых добавок и микроэлементов, почти 100% витаминов. Осенью прошлого года Минсельхоз РФ утвердил программу импортозамещения кормов и добавок на 2022‒2030 годы. Правительством России будет выделено 2,8 млрд рублей из федерального бюджета и столько же из внебюджетных источников. При этом важно понимать, что на нынешний ценовой кризис эти меры уже никак не повлияют.



Чтобы частично компенсировать возросшие затраты производителей на корма в декабре 2021 года, Минсельхоз выделил 10,6 млрд для единовременной выплаты участникам рынка, такую же сумму животноводам пообещали найти в 2022 году.



Согласно доктрине продовольственной безопасности России, принятой в 2020 году, 90% молока должны обеспечивать отечественные производители. Известно, что 77% молочной продукции в нашу страну поставляет Белоруссия.



О предстоящем кризисе в молочной отрасли знали. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозировала, что рост мирового производства молока замедлится в 2020 году, а объем торговли упадет на 4% впервые за 30 лет. В этом же докладе предсказывали сокращение импорта молочных продуктов из-за проблем с логистикой, вызванных пандемией COVID-19. Получается, что принятых мер для стабилизации рынка оказалось мало, а некоторые из них, по мнению экспертов, и вовсе возымели обратный эффект.



По словам бывшего замминистра экономики России Ивана Старикова, производством кормовых добавок в России занимается несколько перспективных компаний, которые имеют свои разработки, но для массового внедрения такой продукции на отечественный рынок нужна не «ковровая бомбардировка бюджетными деньгами», а продуманная адресная поддержка — и не отдельных компаний, а целых производственных цепочек.



«Вот, например, по птице мы имеем серьезные экспортные мощности, полностью покрываем внутренние нужды. Однако 80% всей генетики птиц — от двух частных зарубежных компаний. Вот представьте, что по каким-то экономическим причинам или потому, что где-то побряцаем оружием, импорта не будет, — все, хваленое птицеводство России сложится за год-полтора», - отметил эксперт.



На состояние российской молочной отрасли существенно влияют и другие факторы – резкое подорожание стройматериалов, рост цен на дизельное топливо (на 30%), удобрения, упаковку и тарифы на электроэнергию. Возведение ферм тоже влияет на конечную цену молока на полках магазинов. На 30% подорожала упаковка. В молочной продукции все чаще стали находить пальмовое масло.



В 2020 году рост цен на экспортное зерно привел к подорожанию и на внутреннем рынке. Те, у кого молочный бизнес не является профильным, стали делать ставку на зерно и отправили коров есть траву на луга. По итогам 2021 года в России произошло рекордное сокращение поголовья крупного рогатого скота. Содержать коров стало невыгодно.



В марте 2020 года Минсельхоз РФ ввел квоты на вывоз зерновых из страны в объеме 7 млн тонн. Трейдеры стали продавать российское зерно через страны ЕАЭС, что формально не запрещено законодательством. Эксперты отметили аномальный экспорт российского зерна в Белоруссию. В страну ввезли пшеницы, сои и подсолнечника в сотни раз больше, чем обычно. Только по одной сое договоров — на 5,2 млн тонн. Притом, что весь ее урожай в РФ — 4,4 млн тонн в год. Таким образом, оформив необходимые документы на огромные объемы — в счет будущего урожая — до введения ограничений, трейдеры могли вывозить зерно и после запрета, ссылаясь на то, что поставки просто задержались по срокам.



Еще одной мерой стали плавающие экспортные пошлины на зерно. В случае если стоимость зерна превышает $200 за тонну — поставщик уплачивает пошлину, которая составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой. Базовая цена на пшеницу — $200 за тонну, на кукурузу и ячмень — $185 за тонну.



«Цели-то были благие. Остановить рост цен на внутреннем рынке, а получилось, что прекратив экспорт, отдали его Украине, доходы наших крестьян упали. Это тысячи мелких, средних и крупных производителей. Сельхозпроизводители только в Ростовской области потеряли из-за пошлин миллиарды. А поддержки получили примерно на 600 млн руб. Минфин очень медленно возвращает эти деньги, изъятые у фермеров в виде пошлин. Россельхозбанк и Росагролизинг какие-то деньги получили. Но задача — помогать не агрохолдингам, а мелким и средним предпринимателям», - отметил один из экспертов.



По мнению специалистов, введение пошлин негативно повлияет на сельское хозяйство в долгосрочной и среднесрочной перспективе. Индикативная цена обновляется Минсельхозом раз в неделю, что не позволяет аграриям осуществлять долгосрочного планирования. Согласно экспертной оценке, введенные Минсельхозом меры приведут к массовому банкротству мелких и средних аграриев. И последствия всего этого болезненно скажутся на экономике к 2024 году.



«После банкротства средних и мелких аграриев их земли приобретут крупные холдинги, увеличив и без того сильное влияние монополий в АПК», — отметил бывший замминистра экономики РФ Иван Стариков.



