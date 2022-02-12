Россия с 21 февраля возобновляет международные авиарейсы из пяти городов

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12 февраля 2022, 13:44 Источник: РИА Новости

самолет, фото: pixels.com

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что с 21 февраля Россия возобновляет международные авиарейсы из Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана.

«… принято решение о возобновлении с 21 февраля полетов из международных аэропортов … по открытым направлениям с частотой, определенной для других пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, с учетом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований»,- пояснили в ведомстве.

Оперштаб рекомендует россиянам перед планированием зарубежных поездок пройти вакцинацию против коронавируса.