В России выявили более 200 тысяч случаев коронавируса за сутки

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12 февраля 2022, 12:43

медики, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 13 935 560 человек. При этом за весь период умерили 339 542, выздоровел - 11 134 291.

«За последние сутки в России выявлено 203 766 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 18 597 человек, на 3,55% меньше по сравнению с 11 февраля. Зафиксировано 729 летальных исходов … полностью выздоровели 112 658 человек»,- пояснили в ведомстве.

Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Санкт-Петербурге - 21 689, Москве - 14 336, Московской области - 9 146, Красноярском крае - 8 192 и Пермском крае - 5 557.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан допустила возникновение новых вариантов COVID-19, которые потребуют повышенного внимания.