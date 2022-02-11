Представитель ВОЗ Сваминатан предупредила о возможности появления новых штаммов COVID-19

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11 февраля 2022, 14:55 Источник: Reuters

штамм COVID-19 "омикрон", pixabay.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан в рамках беседы с журналистами в ЮАР в пятницу, 11 февраля, заявила, что пандемия коронавируса нового типа еще не закончилась.

Сумия Сваминатан допустила возникновение новых вариантов COVID-19, которые потребуют повышенного внимания. "Поэтому мы не подошли к концу пандемии коронавируса", – рассказала представителям СМИ главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения.

Подчеркивается, что вакцинация в настоящий момент остается самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции.