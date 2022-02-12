Экс-министр обороны Германии Юнг: Минские соглашения решат разногласия между НАТО и РФ по расширению альянса на восток

Аргументы Недели → Общество 13+

12 февраля 2022, 10:29 Источник: РИА Новости

флаг НАТО, фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Бывший министр обороны Германии Франц Йозеф Юнг заявил, что разногласия между НАТО и Россией по поводу расширения альянса на восток может решить полная реализация Минских соглашений и переговоры в «нормандском формате».

Юнг напомнил, что с реализацией Минских соглашений согласился президент России Владимир Путин и бывший украинский президент Петр Порошенко. 12 февраля, исполняется семь лет с момента подписания комплекса мер, который до сих является основой урегулирования конфликта на востоке Украины.

Кроме того, экс-министр рассказал, что на одной из международных конференций спрашивал главу МИД РФ Сергея Лаврова, «почему Россия не делает следующие шаги в реализации Минских соглашений». Дипломат ответил, что «Украина, к сожалению, не делает этого сама». Юнг согласился с мнением Лаврова.

«Когда это произойдет [реализация Минских соглашений], я уверен, мы придем к мирному и разумному решению»,- уточнил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что украинская сторона делает все, чтобы не выполнять обязательства, которые за ней зафиксированы по Минским соглашениям.