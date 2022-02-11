Песков заявил, что Украина делает все, чтобы не выполнять Минские соглашения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 11 февраля, заявил, что украинская сторона делает все, чтобы не выполнять обязательства, которые за ней зафиксированы по Минским соглашениям.
Дмитрий Песков отметил, что в Минских договоренностях абсолютно четко и в определенной последовательности прописаны обязательства сторон.
Пресс-секретарь Владимира Путина сообщил журналистам, что участникам переговоров пока не удалось приблизиться к достижению вышеуказанной цели, поскольку Киев делает все "в разных интерпретациях", чтобы не выполнять взятые на себя обязательства.