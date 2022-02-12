В МВД сообщили о возможном сокращении рассмотрения заявлений на гражданство РФ с одного года до трех месяцев

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12 февраля 2022, 07:50 Источник: ТАСС

паспорт, фото: NGYNA/ globallookpress.com

В МВД рассказали, что срок рассмотрения заявлений на российское гражданство в общем порядке могут сократить с одного года до трех месяцев. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 29 декабря 2021 года президентом Владимиром Путиным.

В документе говорится, что полномочия по рассмотрению заявлений о приеме в гражданство РФ в отношении отдельных категорий лиц будут переданы МВД и его территориальным органам.

«К ним относятся лица, на которых не распространяется так называемый упрощенный порядок приема в гражданство РФ, а также получившие политическое убежище на территории РФ, признанные беженцами и проходящие военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ»,- сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что срок рассмотрения заявлений на российское гражданство сокращен в законопроекте с одного года до трех месяцев. При этом в ведении президента «предлагается оставить только прием в гражданство РФ ветеранов Великой Отечественной войны, являвшихся гражданами бывшего СССР, лиц, имеющих особые заслуги перед РФ, а также на лиц, которые ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для РФ».