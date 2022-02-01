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Орнелла Мути призналась, что хотела бы получить российское гражданство

, 10:37 Источник: ТАСС

Орнелла Мути призналась, что хотела бы получить российское гражданство
Орнелла Мути, via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Итальянская актриса Орнелла Мути во вторник, 1 февраля, сообщила журналистам, что хотела бы стать гражданкой РФ. Артистка также призналась, что считает российскую культуру частью собственной.

Орнелла Мути давно самостоятельно изучает русский, но пока свободно не говорит. Актриса отметила, что грамматика языка очень сложная. По мнению знаменитости, для закрепления знаний ей необходима практика, для которой лучше несколько месяцев провести в России.

Отметим, что бабушка Орнеллы Мути родилась в Санкт-Петербурге, а впоследствии уехала с мужем в Эстонию.

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